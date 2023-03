La chronique de Laurent Gerra du 24 mars

Nous recevons le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Vous êtes satisfait de la mobilisation ? : "Oh bah disons que on m'a dit que peu qu'on peut voir le bidon d'essence à moitié vide ou à moitié plein. Il y a du pour et du contre, comme dirait Monsieur Lenglet." Ah bon ? Mais comment ça. : "Ba que, disons que malgré ce qu'on a donné comme consigne aux Français de ne pas bouger. Ah bien il y en a des qui bougent, Il y en avait qui bougent quand même avec des trains qui roulaient, des camions, des autos, des vélos, des trottinettes, des poussettes."



Il est temps de retrouver Pascal Praud en direct de CNews, où il s'apprête à présenter sa célèbre émission "L'heure des pros". Bonjour, qui recevez vous aujourd'hui ?: " Eh bien, je vais recevoir Elisabeth Lévy, mais elle n'a pas réussi à trouver des sens. Quant à Charlotte d'Ornellas, son RER a été annulé à cause de la grève, je vais donc me contenter de Laurent Joffrin qui est venu avec sa trottinette électrique de bobo non rémunérée. Taisez-vous Laurent Joffrin, je parle à mademoiselle Jade ne m'obligez pas à couper votre micro. C'est pénible cette manie qu'ont les gens de gauche à toujours couper la parole des gens.

Bonjour Cyril Lignac :"Bongjoureu ! " Vous avez accepté de répondre aux questions de nos auditeurs. Merci. On commence avec une question de Michel Houellebecq : "Bonchoureu, je vous appelle parce que mon diététicien m'a dit que les Marlboro et les Xanax, c'est pas assez nourrissant. Il m'a ordonné de manger des légumes. Je veux savoir si vous avez un légume bien triste ? Bien déprimants à me conseiller ?" : "Biengg sûreu, le pro des légumes déprimangg, c'est le navet."



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info