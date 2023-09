PSG-OM : Dembélé, Hakimi et Kolo Muani sous la menace d'une sanction après des propos injurieux

Après une large victoire contre l'Olympique de Marseille, au Parc des Princes, plusieurs joueurs parisiens sont menacés de sanctions sportives. Selon nos confrères du Parisien, Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Layvin Kurzawa pourraient être sanctionnés par la Ligue de football professionnel après la diffusion d'une vidéo où l'on entend les joueurs tenir des propos injurieux contre leur adversaire de ce dimanche 24 septembre.

Sur les images diffusées par le compte Free Ligue 1, qui dispose d'une partie des droits TV de la Ligue 1 pour cette saison, on voit les quatre jours entonnait le traditionnel chant Tous ensemble on chantera. Et ce, avant de chanter : "Marseillais, nique ta mère" lors du refrain. À plusieurs reprises. Le groupe, lui, est emmené par le milieu de terrain parisien Warren Zaïre-Emery qui tient un mégaphone et chante avec les supporters. D'après nos confrères, la Ligue entend visionner les images avant la réunion d'une commission de discipline, prévue ce mercredi.

À ce stade, plusieurs issues sont possibles : classer sans suite le dossier (ce qui semble peu probable compte tenu de la jurisprudence), demander davantage de temps pour analyser les vidéos et identifier les joueurs concernés ou prononcer dès mercredi des sanctions.



Une précédente décision, qui remonte à 2011, ne plaide pas en faveur des quatre joueurs - au moins - impliqués. Après la victoire (1-0) de Montpellier contre Marseille, en avril 2011, le défenseur de l'OM Taye Taïwo avait écopé d'un match de suspension. Il avait tenu, plus tôt, des propos injurieux similaires contre le PSG : "Les Marseillais montent à Paris pour enculer le PSG", avait-il entonné dans le Stade de France.

