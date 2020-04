La chronique de Laurent Gerra du 1er avril 2020

publié le 01/04/2020 à 09:35

Mademoiselle Jade reçoit des nouvelles de Patrick Sabatier, qui est à l'affût pendant ce confinement : "Je mâche des Hollywood chewing-gum à la chloroquine, et je me mouche dans mon coude et j'attends qu'on m'appelle pour un avis de recherche". Patrick Sabatier se propose de remplacer les animateurs touchés par le Covid-19. "Pendant la crise, si vous avez une émission à prêter même gratuitement à un animateur très sympa, très fédérateur, très soignant et très disponible, merci de votre solidarité".



C'est au tour de Philippe Manoeuvre d'être en ligne avec Mademoiselle Jade. Il témoigne de sa déception de ne plus pouvoir rejoindre son groupe des plus vieux ados de France, qu'il préside : "On se réunit tous les mercredis pour boire une infusion et échanger nos goodies des groupes de rock mythique, j'avais prévu de leur montrer le tee-shirt authentique que Tommy Burkley le bassiste de Flight Sausage quand il est mort étouffé dans son vomi lors d'un concert à Brighton".

Stéphane Bern, qui présente son émission À la bonne heure depuis son domicile en Eure-et-Loire nous raconte son confinement : "Même si j'ai la chance d'habiter une belle maison à la campagne je me fais déféquer comme rongeur décédé. Je me fais chier comme un rat mort si vous préférez, mais je n'aime pas dire des gros mots". Et quand il pense à la levée du confinement, Stéphane Bern ne pense à une seule chose : "qu'on se retrouve tous pour se sur-approvisionner l'orifice buccale tous ensemble. Pour se bourrer la gueule !"