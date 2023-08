Isabelle Morini-Bosc devient soigneuse au zoo de Thoiry le temps d'une journée

Thoiry mérite votre visite, Thoiry mérite notre coup de chapeau. Notre journaliste culture, Isabelle Morini-Bosc, a été rendre visite à la faune du parc zoologique de Thoiry, situé dans les Yvelines, en Île-de-France. Le temps d'une journée, elle a réalisé une véritable immersion aux côtés des soigneurs qui prennent soin des animaux du parc.

Thoiry, depuis 1968, est un parc naturel avec une vraie vision d’avenir et un vrai souci du bien-être animal. Les jeunes soigneurs ont tous fait une formation dans une école privée reconnue par l’État. Tous appliqués et surtout tous dévoués au service des 350 espèces et des 1.500 animaux du domaine.

La répartition des animaux dans les zoos et réserves en Europe est confiée à un grand coordinateur. Ils sont répartis pour chaque espèce, en fonction des besoins des parcs et des impératifs internationaux en matière de protection, de conservation, de reproduction et de réintroduction éventuelle des espèces.

Notre chroniqueuse télé Isabelle Morini-Bosc en pleine visite du zoo de Thoiry Crédit : RTL

Prendre soin des animaux

90% des singes ne savent pas nager, au point qu’ils coulent à pic s’ils se retrouvent dans un endroit où ils n’ont pas pied. Comme ce n’est pas aux vieux singes qu’on apprend à faire la grimace, ils savent évaluer le danger à l’aide d’un bâton planté dans l’eau.

Gorilles et éléphants ont appris à montrer à la demande certaines parties de leur corps pour permettre à l’équipe de soigneurs d’évaluer leur état de santé. Enfin, il ne faut jamais toucher un lémurien, car déposer notre odeur sur lui le met en danger de mort au sein de son groupe qui pourrait l'exclure.

Le parc zoologique de Thoiry a accueilli quatre gorilles depuis 2020. Cette année, deux adorables éléphanteaux de 9 et 10 ans sont arrivés, venus de Suède et d’Allemagne. Ils sont toujours collés l’un à l’autre, heureux d’être ensemble à distance respectueuse de Ben, le mâle dominant de 45 ans. Leur entente ne trompe pas !