La chronique de Laurent Gerra du 16 mai 2019

publié le 16/05/2019 à 10:20

Marine Le Pen sera en meeting samedi 17 mai à Milan, aux côtés de Matteo Salvini, chef de la ligue italienne, "un Rital très fréquentable" et "plutôt intelligent pour un macaroni". Le but de cette rencontre, mettre en avant "une autre Europe (...), une Europe qui aime bien et châtie bien les rastaquouères". Car "qui aime bien châtie bien", rappelle la présidente du Rassemblement national.



Ce matin, Jean-Pierre Raffarin a un proverbe pour soutenir Nathalie Loiseau, délaissée par les "Macron-compatibles" de droite pour les Européennes : "Quand le cuicui a le bec dans l’eau, il ne faut pas lui tourner le dos".

Le Pape François, qui a récemment demandé aux coiffeurs de ne pas raconter de potins, une façon pour lui de "traiter les clients avec gentillesse", par exemple, "y faut pas dire à monsieur Lenglet qu’il est coiffé comme une boule de billard, c’est pas gentil… hi hi hi…" ou que "Elle est cocou, la princesse Kate".

La cote de popularité du Président Donald Trump vient de franchir la barre des 45% d’opinions favorables. Jean-Marie Le Pen félicite son ami "le Président Troumpe" qui "après avoir cassé LE Barak, casse LA baraque !".



De son côté, Stéphane Marie de "Silence ça pousse" livre ses conseils pour rendre un espace plus printanier : "on va vé-gé-ta-li-ser avec des jeunes tiges bien fermes, allez, allez, on bine, on plante dans les mottes et on arrose a-bon-da-mment ! (...) On va obtenir une belle plante verte, un peu comme vous Jade !".