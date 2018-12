Le meilleur de Laurent Gerra avec le pape François et José Bové

et Jade

publié le 29/12/2018 à 08:34

Le pape François, qui se dit "décontrasté". Imité par l'humoriste, le souverain pontife donne son opinion sur les smartphones, qui seront encore très présents sous le sapin cette année. Alors qu'il a alerté les fidèles sur les dangers du téléphone portable, ses déclarations sont parvenues à irriter une partie de la curie romaine, qui mène campagne contre lui. "Ils sont pas jouasses les vieux cardinaux, parce que yé interdit d'acheter lé iPhone X. Lé iPhone X il coûte mille euros, c'est lé prix de trois quêtes à Saint-Pierre, c'est pas mal. Et l'Église, elle a bejoin d'argent".



Enfin, José Bové,, imité également par Laurent Gerra, explique comment préparer un réveillon écolo. Pour lui, c'est simple, la solution est de se laisser pousser la moustache : "Les poils de moustache, ça permet de retenir la nourriture, et de recycler sans gâcher". Et pour prouver ses dires, l'agriculteur passe à la démonstration : "Je vous montre, ça par exemple, c'est un morceau de dinde aux marrons de l'année dernière, c'est lyophilisé, vous voulez goûter ?".