Le meilleur de Laurent Gerra avec Marine Le Pen

publié le 17/11/2018 à 11:39

Marine Le Pen a les Européennes dans le viseur, et elle y croit dur comme fer. "Ça vous la coupe madame, j’ai ouvert la boîte à gifle". La présidente du Rassemblement national a déclaré qu'elle allait mettre une "raclée à Emmanuel Macron" lors de ces élections. "Je vais le tordre, le broyer, le piétiner, madame. Après mon passage, il ne restera que des miettes madame."



Le président de la République en serait terrifié. "Il tremble dans son petit costume Smalto ! Il mouille, madame ! Avec mon Rassemblement National, nous allons le transformer en flaque. Vous ne pourrez même pas le ramasser à la petite cuillère, vous aurez besoin d’une paille, madame !"



Quant au sort de son mouvement, il ne serait guère plus enviable. "Avec ce que nous allons leur mettre ce ne sera plus la République en marche, mais la République en fauteuil roulant madame. Et nous n’aurons pas beaucoup à nous forcer, parce que Macron la flipette est entouré d’une équipe de bras cassés madame."