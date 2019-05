La chronique de Laurent Gerra du 15 mai 2019

publié le 15/05/2019 à 09:44

François Hollande "économise (ses) cartouches" pour "la prise d'assaut de l'Élysée" en 2022. Car "Mieux vaut cultiver la rareté", selon l'ancien président.



Après avoir fait l'éloge du développement de l'Orient dans un discours, Nicolas Sarkozy se prend au jeu : "Mademoiselle Jade vous seriez bien aimable d’aller nous préparer un couscous boulettes à sidi Calvi et moi. Et puis après, si vous avez le temps, vous nous ferez une petite danse du ventre pendant qu’on fumera le narguilé.".

Économie. Depuis quelques mois, les excellents résultats de l’économie américaine interpellent. Le spécialiste François Lenglet nous éclaire : elles sont positives pour le PIB mais elles peuvent aussi, à terme, faire retomber la PINE (La Production Industrielle Nationale Extérieure). "Tout se passe au niveau de la TOUF (Taxe Opérative Universelle Financière), précise-t-il.

Michel Houellebecq "exulte". L'auteur, a remporté le prix de littérature européenne, une bonne nouvelle qu'il a fêtée dignement, "au Valium".



Cette année encore, Jean-Pierre Pernaut récompense les plus beaux marchés de France dans son journal de 13h sur TF1. Aujourd'hui, le présentateur nous fait découvrir le "charmant petit marché de la laine de slip", où l'on vend "des pulls tissés en laine de poils pubiens produits directement avec les résidus du Bar à épilation local", une initiative écolo proposée dans "le Nichonnais ardéchois".



Francis Lalanne invite Jean Lassalle à le rejoindre pour présenter une liste au Européennes : "Ensemble, avec les arbres, les rivières et les animaux, nous sommes plus forts ! Alors pense à moi comme je t’aiiiiiime…", un véritable cri du cœur.