publié le 04/07/2018 à 09:54

Que pense Jean-Marie Le Pen du string ? "Contrairement à ce que pourraient penser certains de mes détracteurs, je ne vois pas le string d'un œil réprobateur, n'est-ce pas !", explique le cofondateur du FN, imité par Laurent Gerra.



"Dans les années 50, alors que j'étais jeune étudiant en droit à Paris, je ne vous cacherai pas que j'a assidûment fréquenté les boîtes à strip-tease, où se produisaient Rita Cadillac, Dodo Dambo et Cat Girl, la reine incontestée de la tassel dance", confie-t-il.

"Il s'agit de la rotation des deux seins, chaque sein tournant en sens inverse de l'autre", explique Jean-Marie Le Pen, toujours imité par l'humoriste. "vous n'avez jamais essayé ?", demande-t-il à Mademoiselle Jade, qui répond par la négative.

Mais revenons au string. "C'était un accessoire élémentaire de ces effeuilleuse. Et je ne peux pas m'en souvenir sans éprouver une vive émotion, d'autant plus que c'est dans un de ces établissements, Le Cabaret Loreleï, que j'ai fait la connaissance de Rase-Motte, alias Monsieur Henri, qui allait devenir un de mes plus fidèles amis et le parrain de ma petite Marine", ajoute-t-il.