Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Pierre Raffarin

publié le 27/10/2018 à 09:55

La période est très agitée pour Emmanuel Macron. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, et meilleur ami de la Chine, estime que le président de la République a un problème de gouvernance.



Comme l'honorable client du "Palais de la nem" porte d'Ivry, qui veut manger sa soupe avec des baguettes, Emmanuel Macron veut redresser le pays avec des bras cassés", analyse Jean-Pierre Raffarin, qui n'a pas beaucoup aimé le remaniement.

"C'est une catastrophe. J'avais pourtant montré la liste des ministrables au petit scarabée Macron. Je lui avais dit de prendre le E24 et le B14, mais il ne m'a pas écoute et il a pris le D37 et le F33. Résultat ? RÉSULTAT ? Il se retrouve avec des nouilles sautées et un ravioli vapeur à des postes-clés. Et ça, les Français ne vont pas le digérer", s'insurge l'ancien Premier ministre.