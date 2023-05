La chronique de Laurent Gerra du 11 mai 2023

L’extrême violence dans les manifestations inquiète. L’image de la France est écornée à l’étranger et pourrait faire fuir les investisseurs. Parlons-en avec notre spécialiste en économie, François Lenglet. Bonjour François… : "Bonjour Jade… Allez me chercher un café s’il vous plait…" Je ne suis pas votre boniche, François ! : "Ce n’est pas pour le boire, c’est pour récupérer le marc du café et lire l’avenir dedans. Je peux aussi vous tirer les cartes mais les seules cartes que j’ai sur moi, ce sont les cartes de visite des patrons du CAC 40… Mais si vous préférez que je lise l’avenir dans mes boules, je peux le faire…"

Avec la Brav-M, les arrêtés anti-casseroles et l’utilisation des drones dans les manifestations, de nombreuses voix s’élèvent en France contre un prétendu virage totalitaire du gouvernement. Bonjour Bernard Henri-Lévy… : "C’est la guerre." En France, vous voulez dire ? : "Absolument. La guerre, des casseroles. Au BHV, à Monoprix, chez Lidl, les gens se battent pour acheter des casseroles et taper dessus." Les casserolades, c’est un peu bruyant mais rien de bien méchant : "Mais c’est aussi la guerre des drones ! Pendant que Vladimir Poutine envoie ses drones en fer sur l’Ukraine, mon frère Zélinski qui est démuni envoie ses drones de Pif Gadget sur le Kremlin. Et en France, Emmanuel Macron envoie ses drones sur sa propre population."

Bonjour Benjamin Castaldi… : "Bonjour." Vous avez déclaré chez Cyril Hanouna avoir eu des 'relations olé olé avec des cougars' quand vous étiez adolescent, qui consistaient notamment, je cite à "passer l’aspirateur légèrement dénudé chez des vieilles dames"… : "Oui c’est vrai, je l’ai dit et je l’assume… Et depuis tout le monde se moque de moi !" Il faut reconnaître que l’anecdote n’est pas sans cocasserie…

Du lundi au vendredi à 8h50, retrouvez l'incontournable Laurent Gerra qui imite avec malice les déclarations chocs et les tics des célébrités. Avec sa complice, Mademoiselle Jade, les séances de travail ne sont jamais tristes.



