Affaire Hanouna-Boyard : C8 condamné à une amende record de 3,5 millions d'euros

"Abruti", "tocard", "t'es qu'une merde" : les injures de l'animateur Cyril Hanouna adressées sur C8, dans Touche pas à mon poste, au député LFI Louis Boyard le 10 novembre 2022 ont valu à C8 une amende record de 3,5 millions d'euros. Une amende supérieure à celle infligée en 2017 par le régulateur.



"L'Arcom a en effet estimé que ces propos ont porté atteinte aux droits de l'invité, au respect de son honneur et de sa réputation" et que "cette séquence traduisait une méconnaissance par l'éditeur de son obligation de maîtrise de son antenne", a déclaré le régulateur des médias, dans un communiqué.

Les échanges en direct entre Cyril Hanouna et Louis Boyard, ex-chroniqueur de TPMP, avaient dégénéré quand le second avait accusé les "cinq personnes les plus riches" de France d'"appauvrir l'Afrique", en citant notamment Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal + et dont Cyril Hanouna est proche.

Le lundi suivant, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs avaient à nouveau attaqué le jeune élu, et le présentateur avait "regretté les propos injurieux" qu'il avait pu prononcés, sans toutefois présenter d'excuses.

Dans une seconde décision, l'Arcom a également mis en demeure la chaîne de se "conformer à l'avenir aux stipulations [...] relatives à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information", estimant que le député "avait été explicitement empêché d'exprimer en plateau un point de vue critique à l'égard d'un actionnaire du groupe Canal +, auquel appartient le service de télévision C8". Et que l'émission avait par ailleurs failli "à garantir l'indépendance de l'information".

Le député Louis Boyard a rapidement réagi sur Twitter, se réjouissant de cette décision : "Le milliardaire Bolloré a voulu me censurer. On a Touché à son Poste", écrit-il.

