La chronique de Laurent Gerra du 9 mai

"Hello, good morning, my taylor is rich, where is my umbrella !" Bonjour Stéphane Bern, je vois que vous avez du mal à vous remettre de la cérémonie du couronnement du roi Charles… : "Yes, miss Jade ! Je suis tellement désapointède…" Pourquoi ? Parce que c’est fini ? : "Non parce que je vais devoir retourner chez Zouzou Coiffure… Avec cette pluie londonienne que j’ai prise sur la tête, mon brushing ne ressemble plus à rien ! Regardez-moi : on dirait un caniche royal ! Please, give me my bigoudize !"

C’est l’un des plus fidèles soutiens au Président de la République, il est en charge d’un des ministères les plus importants, nous recevons ce matin le ministre de l’économie Bruno Le Maire : "Bonjour ma chère Jade. Vous savez, je ne suis qu’un simple serviteur de l’État et je ne fais que mon devoir." En plus de faire votre devoir, vous écrivez des livres qui défraient la chronique à cause de leur forte charge érotique. Le dernier en date s’intitule : « Fugue américaine » et la scène de la sodomie est déjà culte sur les réseaux sociaux : "Ne comptez pas sur moi pour commenter les commentaires qui ont été faits sur mon dernier livre. Je suis là pour dire aux Françaises et au Français que je veille sur leur emPoi où l’on observe un fort renflement et sur l’inflation qui est dilatée comme jamais."

La Russie accuse l’Ukraine d’avoir tenté d’assassiner Vladimir Poutine en envoyant des drones sur le Kremlin. L’incident n’a pas fait de victime. Bonjour Vladimir Poutine : "Privet." Vous l’avez échappé belle… : "Ah ah ah ! Da, moi avoir eu très peur jouet télécommandé par Zelensky. Lui avoir eu ça pour noël avec déguisement militaire ? Quoi être prochaine attaque de lui contre moi ? Lance-pierres ? Pistolet à eau ? Avions en papiers ? Ah ah ah !" Autre sujet, la participation des athlètes russes aux jeux olympiques à Paris… Anne Hidalgo s’y oppose formellement : "Hidalgo vous dites ?! Moi ferai ce que Anne Hidalgo elle veut. Moi tout mignon avec dingo des bobos. Moi pas vouloir énervé la folle de Paris."



Du lundi au vendredi à 8h50, retrouvez l'incontournable Laurent Gerra qui imite avec malice les déclarations chocs et les tics des célébrités. Avec sa complice, Mademoiselle Jade, les séances de travail ne sont jamais tristes.



