"L'UE ne doit pas être une grosse Suisse molle" : Nathalie Loiseau recadrée par l'ambassadeur suisse

"Face à Moscou, l'Europe ne doit pas être une grosse Suisse molle", avait-elle déclaré. Ce samedi, la député européenne Nathalie Loiseau est rappelée à l'ordre par l'ambassadeur de Suisse à Paris. "La tonalité de ses propos est pour le moins désobligeante. Cette phrase est très gênante. Cela appelait une réaction. Ces propos sont inacceptables", a déclaré Roberto Balzaretti à nos confrères de l'AFP ce samedi 5 février.

Celui-ci a également précisé ne pas vouloir gonfler la polémique, revendiquant une "réaction équilibrée" et affirmant être "tout à fait prêt à discuter" avec Nathalie Loiseau sur la façon de gérer la crise entre les Occidentaux et la Russie. "Sur le fond, il n'y a pas de différence entre la politique française et la politique suisse sur ce sujet", a-t-il ajouté. "Les moyens des uns et des autres sont différents.

De retour de Kiev, Nathalie Loiseau - soutien de la majorité présidentielle - avait déclaré à l'hebdomadaire Le Point que "face à Moscou, l’Europe ne doit pas être une grosse Suisse molle", avant de tweeter le lien de l'article. La réaction suisse ne s'était pas faite attendre.

Dans la foulée, l'ambassade parisienne avait répondu via son compte Twitter. "Merci d'évoquer la #Suisse. Depuis des décennies, nous œuvrons pour la paix et la sécurité, en Europe et dans le monde. Avec discrétion et détermination, aux côtés de nos partenaires, comme la France et l’UE, et dans les enceintes multilatérales".