L'expérience du confinement révèle-t-elle le vrai visage de notre entourage ?

publié le 30/03/2020 à 05:55

Le confinement est une expérience compliquée à gérer qui repoussent certains dans leurs retranchements... Et c'est parfois dans ces situations inhabituelles que se révèle le vrai visage des personnes qui nous entourent. Certaines nous déçoivent, d'autres vont nous surprendre positivement. Quoiqu'il en soit notre regard sur nos proches va changer au gré des actes et des réactions de chacun face à cette pandémie. Et après celle-ci, nos relations ne seront plus les mêmes...

