publié le 28/08/2019 à 12:24

Un élan de générosité a bien failli faire sauter le standard de l'établissement français du sang. Aurélie est une jeune dijonnaise de 36 ans, mère de 3 enfants. Fin juillet elle ressent des douleurs au niveau des côtes. Elle va chez son médecin, fait une prise de sang et là le verdict tombe, Aurélie est atteinte d'une leucémie aiguë.

"C'est arrivé du jour au lendemain", raconte son mari dans le journal le Bien Public, c'est toute sa vie qui bascule, toute celle de sa famille aussi bien sûr. Aurélie est très vite hospitalisée en chambre stérile, elle subit une première chimiothérapie et est transfusée.

Un problème se pose alors, elle fait une réaction de rejet, dès le premier don de plaquettes, une forme d'allergie. Pour éviter que cela ne se reproduise ses proches, en accord avec l'équipe médicale lancent alors un appel au dons.

Un appel qui devient viral

Cet appel est vite relayé des centaines de fois sur les réseaux sociaux, certains expliquent qu'il n'y aurait qu'un seul donneur compatible en France. La toile s'emballe. Le standard de l'établissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté reçoit de nombreux appels, au bout du fil des dizaines et des dizaines de donneurs potentiels qui se mobilisent explicitement pour Aurélie.

Or, "c'est interdit par la loi", explique le docteur Cécile Penasse responsable des prélèvements en Côte-d'Or. "On ne peut pas venir dans une maison du don de sang et dire qu'on veut donner ses plaquettes pour telle ou telle personne, le don reste anonyme."

Le médecin rappelle par ailleurs que les plaquettes se périment au bout de 7 jours. Cela ne sert donc à rien d'avoir 100, 200 ou 500 personnes qui viennent en même temps. Mieux vaut des dons moins nombreux mais plus réguliers.

Quant à Aurélie, elle est rentrée chez elle samedi et retournera en chambre stérile la semaine prochaine pour y être à nouveau transfusée. Avec les bonnes plaquettes cette fois, assure l'Établissement Français du Sang.