publié le 09/10/2019 à 05:34

"Le médiateur observe une hausse des sollicitations de consommateurs en situation d'impayés et craint qu'en 2019, le nombre d'interventions pour impayés, coupures ou réductions de puissance, dépasse les 572.440 réalisées en 2018", indiquent ses services dans un communiqué diffusé mardi 8 octobre.

Les chiffres pour le premier semestre de 2019 sont en effet alarmants : les coupures d'électricité pour impayés ont bondi de 18% et celles de gaz ont augmenté de 10%. Le fournisseur d'électricité ou de gaz peut procéder à la coupure ou réduction d'énergie en cas d'impayé, au terme d'une procédure (envoi de deux courriers et possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement). Le coupure est toutefois interdite pendant la période hivernale du 1er novembre au 31 mars.

"J'appelle les fournisseurs à un meilleur accompagnement de leurs clients en difficultés, en les informant sur les aides disponibles et leurs recours", a indiqué Jean Gaubert, le médiateur national de l'énergie, cité dans le communiqué. Sur RTL, il a également interpellé les fournisseurs et les propriétaires des logements passoires. "Il faut aider ces familles qui n'en peuvent plus", estime-t-il, tout en évoquant des "systèmes de sanction contre les propriétaires qui ne font pas d'effort" en effectuant des travaux pour mieux isoler leur logement.

