L'archevêque de Poitiers est favorable au mariage des prêtres

publié le 12/03/2019 à 16:09

"Le prêtre n'est pas homme sacré, l'évêque non plus. Je pense que, comme c'est le cas dans l'église d'Orient, des hommes mariés pourraient être prêtres", a déclaré l'archevêque de Poitiers vendredi 8 mars. Interrogé par Radio catholique française, Francis Wintzer a affirmé une position inédite dans l'histoire de l'Église catholique française. Une position qui n'est pas partagée par les autres représentants du clergé.



L'archevêque de Poitiers a maintenu et réitéré ses propos dimanche sur le plateau de France 3. Il a expliqué que "cela changerait la conception sacrée de ce qu'est le prêtre, qui est finalement une manière de la voir comme s'il n'était pas un homme. Comme si la sexualité n'existait pas, comme si tout être humain n'était pas travaillé par la sexualité."

"Avoir des prêtres qui seraient mariés permettrait de les voir comme des hommes comme tout le monde. Je pense qu'une des raisons de ces crimes commis sur des enfants ou sur des femmes vient de cette conception sacrale du prêtre" a-t-il ajouté.

Selon Francis Wintzer, l'Église française est prête à franchir le pas : "La contrainte va de toute façon la conduire à cela." Le débat amené par l'archevêque s'inscrit dans un contexte actuel tendu, marqué par les nombreux scandales d'abus sexuels au sein du clergé notamment celui du cardinal Barbarin. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé un prêtre pédophile de son diocèse.



Par ailleurs, la branche latine de l'Église catholique est la seule à conserver cet interdit, depuis que les relations conjugales sont jugées incompatibles avec la foi. Seul le pape est habilité à décider d'autoriser ou non l'ordination d'hommes mariés.