Abus sexuels dans l'Église : l'archevêque de Strasbourg appelle à "faire le ménage"

publié le 24/12/2018 à 08:21

Après avoir dénoncé le "cancer des abus sexuels", l'archevêque de Strasbourg, Mgr Luc Ravel, ne mâche pas ses mots et appelle à faire preuve d'une "très très grande fermeté". Invité de RTL ce lundi 24 décembre, il explique : "On veut que cette maladie et ces crimes, car c'est ce que c'est, cessent dans notre Église. Balayons chacun devant notre porte et faisons le ménage chez nous".



En septembre denier, dans une lettre écrite aux fidèles de son diocèse, ce dernier avait même évoqué une "maladie endémique". "Cela signifie que c'est beaucoup plus que tel ou tel cas particulier", détaille-t-il faisant ainsi écho aux propos du Pape François, vendredi 21 décembre. "Il doit être clair que face à ces abominations, l'Église ne se ménagera pas pour faire tout ce qui est nécessaire afin de livrer à la justice quiconque aura commis de tels délits", a martelé le souverain pontife.

Selon Mgr Luc Ravel, ce discours "d'une violence extrême" montre surtout "l'incapacité de l'Église à reprendre pied sur le vrai, sur le beau, sur le juste, sur le droit".