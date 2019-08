Juillettistes versus aoûtiens : deux "sectes", pour le Wall Street Journal

publié le 03/08/2019 à 08:03

Comme chaque premier week-end d'août, un véritable chassé-croisé se met en place dans les gares et sur les routes de France. Ceux qui reviennent croisent, durant quelques minutes ou pour de vifs regards, ceux qui partent.

L'année dernière, cette danse du chassé-croisé avait généré 705 kilomètres d'embouteillages à son apogée. Cette année, samedi 3 août est classé "noir" par Bison Futé, le niveau le plus haut, pour l'ensemble du pays.

Pour le quotidien américain The Wall Street Journal, ce rituel, spécifique aux Français, est un vrai phénomène. Il distingue deux "sectes" : "les traditionalistes, appelés aoûtiens, qui décollent en août. Et les juillettistes, qui ont quitté la ville en juillet avant que le pays ne soit entièrement bloqué".

Les aoûtiens sont traditionnels car, selon les statistiques de l'Insee de 2010, ils sont plus à partir ce mois-ci qu'en juillet. Ainsi, en 2010, la moitié des salariés en France étaient en vacances chacune des trois premières semaines d'août, contre un quart en juillet.

Entre stratégie et tradition

Et pour cause : historiquement, le mois d'août est le mois de fermeture des usines. Les aoûtiens seraient la génération de vacanciers appartenant à la classe ouvrière qui part sur les bords de mer en France.

Les juillettistes, à l'inverse, "se considèrent comme des esprits libres, préférant des destinations plus exotiques", selon le journal. Ils rechercheraient ainsi plus de tranquillité et privilégient la montagne ou l'étranger.



Concrètement, si les aoûtiens se considèrent plus en phase avec la société française, qui vit au ralentit durant le dernier mois des vacances d'été, les juillettistes disent profiter du mois d'août pour "relâcher pendant un mois supplémentaire". Ils ont ainsi toujours un peu l'impression d'être en congés. Véritable stratégie ou tradition respectée, "peu de pays prennent leurs vacances plus au sérieux que la France", conclut le Wall Street Journal.