publié le 02/08/2019 à 06:52

Ce week-end est celui du chassé-croisé. Si vous avez prévu de partir ce vendredi 2 août, la journée est déjà classée orange dans le sens des départs. Les retours sont oranges également sur le pourtour méditerranéen et en région Auvergne Rhône-Alpes.

Mais la journée de samedi devrait s'annoncer particulièrement longue pour les automobilistes. L'un des points noirs de la journée sera sans doute l'autoroute A7. L'aire de Saint-Rambert se prépare pour le grand rush. "Les stocks et les chambres froides sont pleines à craquer. De vendredi à dimanche on attend environ 30.000 clients, c'est donc une journée qu'on ne peut pas louper. On a tout simplement doublé notre effectif" explique le gérant.

Certains vacanciers avaient prévu un week-end compliqué. Ils se félicitent d'ailleurs d'être partis avant, "partir en semaine c'était le bon choix, il y a moins de monde, [...] les routes sont très peu chargées, là on s'arrête sur une belle aire de repos, les enfants profitent bien. Content d'avoir évité le samedi noir."

