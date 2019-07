Crédit : iStock / Getty Images Plus

Camille Kaelblen

publié le 26/07/2019 à 18:32

Le mois d'août arrive et tous les Français sont sur le point de partir en vacances. Tous non, certains irréductibles Gaulois préfèrent encore rester chez eux à travailler afin de profiter de la croissance.

Cette tendance, qui ne date pas de 2019, touche une une frange de la population française. À commencer par les travailleurs indépendants, c'est-à-dire les agriculteurs, les commerçants, les artisans ou encore les chefs d'entreprise. Presque la moitié d'entre eux ne partent pas en vacances.

Ceux-là ne savent pas de quoi demain sera fait, ils préfèrent donc mettre leurs vacances de côté. En effet, pour eux, les vacances sont synonymes d'un manque d'argent à gagner. Contrairement aux employés qui possèdent un contrat à durée indéterminée, les indépendants n'ont pas le moindre congé payé.

Les salariés de classe moyenne, qui eux, ont droit à ces congés payés, restent tout de même moins nombreux à partir en été. Comment expliquer ce phénomène ?

Toujours plus de contrats précaires

Si le CDI reste de loin le type de contrat le plus répandu, de plus en plus de recrutements se font en CDD de nos jours. Les salariés l'ont compris c'est pourquoi ils tiennent à rester disponibles en toutes circonstances, montrant leur flexibilité, quitte à ne pas partir en vacances. Il s'agit là d'un bon moyen d'être recruté par la suite.

Cette tendance de fond a tout de même pour effet d'inquiéter certains salariés déjà en poste, bien installés. Cela les place dans une situation d'anxiété. Ils ont peur de basculer du côté précaire, et certains n'hésitent pas à raccourcir leurs vacances, ou à les décaler pour faire bonne figure.