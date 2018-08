publié le 03/08/2018 à 09:56

Si vous prenez la route des vacances samedi 4 août, il va falloir vous armer de patience. Pour le second week-end de chassé-croisé entre les juillettistes et les aoûtiens, la circulation routière s'annonce "extrêmement difficile" prévient Bison Futé, avec un samedi classé noir dans le sens des départs.



Les difficultés commenceront dès ce vendredi 3 août, classé orange dans le sens des départs. Certains secteurs comme l'A6 et l'A7 dans la vallée du Rhône, l'A9 entre Orange et Narbonne ainsi que l'A10 entre Saintes et Bordeaux, ont été classées rouge.

Pour éviter les bouchons samedi, il est conseillé de se lever tôt. Il faudrait par exemple quitter l'Île-de-France avant 5 heures du matin pour espérer passer entre les mailles du filet, indique Bison Futé. Les difficultés persisteront dimanche, classée orange.

Les vacanciers de retour seront un peu plus chanceux : pour eux, seule la journée de samedi a été classée orange. Vendredi et dimanche, la circulation ne devrait pas être supérieure à la normale. De quoi se consoler de la fin des vacances.

Les prévisions de Bison Futé du 3 au 5 août 2018 Crédit : Bison Futé