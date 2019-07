publié le 30/07/2019 à 15:47

C'est l'heure du premier bilan de l'été 2019 et le mois de juillet a été bon, meilleur que l'an dernier. On compte 1,3 million de vacanciers de plus qu'en juillet 2018. Mais toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne.

Cette année, la canicule a eu un effet sur le choix des destinations. Les juillettistes ont cherché un peu de fraîcheur. Résultat : la Normandie, la Bretagne et la Loire-Atlantique ont le vent en poupe. A l'inverse, le Sud de la France reste sur sa faim. "La nouveauté, cette année, c'est qu'on a des flux qui se sont répartis sur l'ensemble du territoire" selon Didier Arino, directeur du cabinet Protourisme.

Et si l'effet canicule a été déterminant pour un certain nombre de destinations, il a également pesé sur les habitudes des vacanciers, moins enclins aux déplacements sous de fortes chaleurs. Pour Didier Arino, on assiste à une véritable mutation du tourisme en France, "avec une prise en compte beaucoup plus forte de l'environnement".