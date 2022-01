Journée d'hommage dans les salles de cours, ce jeudi 27 janvier. En effet, cette journée est dédiée à la mémoire de l'ensemble des génocides reconnus et de la prévention des crimes contre l'humanité. Une journée qui concerne d'autant plus les élèves, puisque de nombreuses activités sont spécialement organisées.

Et ce choix de date n'est pas dû au hasard, loin de là. C'est le 27 janvier 1945, que l'Armée rouge libère le camp de concentration d'Auschwitz, en Pologne. Un camp qui deviendra au fil des années le symbole du génocide des Juifs pendant la Seconde guerre mondiale, la Shoah.

La date, elle, est issue d'une déclaration instituant une journée de mémoire et de prévention au niveau européen. Seul détail, le choix de la date était laissé libre à chaque pays. L'Allemagne a fait le même choix que la France.

D'après cette déclaration, et selon le ministère de l'Éducation nationale, "cette journée de souvenir est l'occasion d'engager une réflexion sur la Shoah et les génocides et de rappeler les valeurs humanistes qui fondent la démocratie".

Ainsi, durant cette journée, les enseignants sont invités à "mener des ateliers pédagogiques, organiser des rencontres avec des témoins ou des débats autour d'un film, organiser une exposition de représentations artistiques ou se lancer dans la visite d'un musée ou d'un lieu de mémoire", comme l'explique le ministère.