Et si le Pass Navigo qui traîne dans les portefeuilles d'une vaste majorité de Franciliens devenait une super carte avantage pour des centaines de lieux culturels ? À partir de ce lundi 10 janvier 2022, les 4 millions d’usagers de la petite carte peuvent profiter de ces bonus, comme l'annonçaient nos confrères du Journal du dimanche.

Les abonnés pourront présenter leur Pass Navigo (hors Navigo Jour, Easy et Découverte) dans près de 300 lieux de culture à Paris et en Ile-de-France et bénéficier de tarifs réduits ou dégressifs, d’une visite gratuite (une place achetée, une offerte), d’une réduction sur la restauration, d’ateliers, de rencontres ou d’invitations à un vernissage…

Le premier acteur, celui qui intéressera le plus grand public, est le cinéma. 147 cinémas indépendants ont été intégrés dans ce dispositif. On retrouve aussi des musées (Orsay, Pompidou, Quai-Branly, Picasso, Panthéon, Conciergerie, Arts et Métiers, Opéra Garnier, Cité des sciences, Cité de l'Air et de l'Espace au Bourget...sauf le Louvre), des théâtres et salles de concert (comme le Châtelet, la Colline, les Bouffes du Nord, les Amandiers de Nanterre, l'Insula Orchestra sur l'île Seguin à Boulogne...) ou des festivals (Rock en Seine, Festival d’automne à Paris, We Love Green…).

Les établissements concernés - qui reçoivent déjà une subvention ou un soutien financier du conseil régional - ont signé une convention de partenariat avec la Région, Île-de-France Mobilités et le Comité régional du tourisme. Ils profiteront de cette incitation et d'une campagne de communication, note le quotidien.