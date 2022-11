Jardinage : que faire avec un framboisier après la récolte ?

Avec les chaleurs automnales que connaît le pays depuis plusieurs semaines, il est possible, pour certains détenteurs de framboisiers, d'avoir encore réussi à cueillir quelques fruits malgré la période automnale. Mais comment faut-il correctement s'occuper de son arbre fruitier après la récolte ?

En attendant la prochaine période de récolte qui s'échelonne de juin à septembre, il est primordial de tailler ses framboisiers. Toutes les tiges qui ont fructifié durant la saison, il faut les couper au ras du sol, retirer les bois morts et garder une dizaine de tiges qui n'ont pas encore donné de fruits et qui sont bien vertes.

Au pied des framboisiers, on peut aussi rajouter un peu de compost. Il faut ensuite attendre patiemment la saison prochaine, mais pour les protéger, il est possible de mettre du paillage, du foin ou des feuilles mortes. On évite néanmoins l'herbe fraîchement tondue. À noter que ce type de manoeuvre peut aussi s'appliquer aux fraisiers.

