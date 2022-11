Jardinage : comment réaliser un semis de fèves pour accélérer la croissance des arbres ?

En novembre, c'est la période idéale pour replanter ou resemer des graines. Surtout les fèves dans le potager ou autour des arbres car ce sont des fixatrices d'azote qui favorise la croissance des arbres. Par contre, cela va donner des petites récoltes car on va en planter trois ou quatre.

Il existe quelques conseils pour réaliser un parfait semis de fèves. D'abord, il faut baigner les graines dans de l'eau 24 heures avant pour ramollir la chair et accélérer leur germination. Cela permet aussi de retirer les graines stériles - celles qui flottent.

Le lendemain, deux choix s'offrent aux jardiniers. Soit, les semer en poquet, c'est-à-dire réaliser un trou de dix centimètres et y placer trois à cinq graines. Puis 40 centimètres plus loin, on fait pareil. Soit, les semer en ligne, c'est-à-dire réaliser un sillon de quatre à cinq centimètres de profondeur et espacer les graines de sept à huit centimètres.

Enfin, vous pourrez pailler le tout avec des feuilles mortes et patienter jusqu'au printemps prochain.

