Météo : jusqu'à quand la chaleur va-t-elle durer ?

Hier, mercredi 26 octobre, les températures frôlaient encore les 30 °C dans le sud de la France. Ces fortes chaleurs vont durer probablement jusqu’au dimanche 30 octobre avec des températures qui dépasseront fréquemment 20 °C dans le nord et 25 °C dans le sud. Selon les prévisions, une circulation océanique devrait revenir à partir du lundi 31 octobre, apportant davantage de nuages et de pluie ainsi que des températures de saison.



De mois en mois et d’années en années, les moyennes de températures continuent à grimper. Le mois d’octobre 2022 pourrait être le plus chaud mesuré depuis des décennies. En plus de ces températures, les nappes phréatiques sont à niveau bas depuis l’été. Les nouvelles sont plus rassurantes du côté de la pluviométrie puisqu’il a suffisamment plu.



Les pluies qui sont tombées depuis quelques jours et qui se poursuivront début novembre commencent à remplir à nouveau les nappes phréatiques en passant dans des sols de plus en plus humides. Les températures élevées ont favorisé le développement végétatif des cultures. Mais le froid pourrait faire geler les bourgeons si le cycle ne se déroule pas naturellement avant les premières gelées.

