Jardinage : quels sont les astuces pour faire pousser de l'ail dans son potager ?

Quand on parle des légumes du potager, on pense aux tomates, aux aubergines, aux poivrons mais rarement à l'ail. Samedi 5 novembre, nous parlions des semis de fèves. Et il faut le dire : faire des fèves avec un peu de beurre et d'ail, c'est super bon !

La culture de l'ail est très simple. Son atout : c'est un répulsif naturel contre les pucerons, notamment au pied des rosiers. En novembre, on peut tout à fait planter l'ail blanc et violet. Toutefois, attention à l'ail rose ! On le garde pour le printemps car il ne pousse pas l'hiver.

Pour les deux autres, on pourra les récolter au printemps. Mais il ne durera que six mois maximum, contrairement à ceux plantés au printemps.

Pour planter, on va casser la gousse et planter les caïeux (grosses parties autour de l'ail). Petite astuce : la partie pointue doit sortir du sol car "la tête doit voir le jardinier". De plus, il faut une terre très aérée car l'ail a horreur de l'eau stagnante.

