publié le 27/09/2019 à 06:02

"Notre planète brûle", une phrase qui aura marquée la présidence de Jacques Chirac. Prononcé au sommet de la Terre en 2002 à Johannesburg (Afrique du Sud), son discours, écrit par Nicolas Hulot, avait surpris et laissé une vraie émotion.

C'est Nelson Mandela, qui avait donné la parole au président français. Il était monté a la tribune devant une centaine de chefs d'État, et ses mots avaient touchés, impressionnés. Le précèdent sommet de la Terre avait eu lieu a Rio de Janeiro (Brésil) 10 ans plus tôt. Le constat du réchauffement climatique avait déjà été fait. Mais au début des années 2000, beaucoup de dirigeants internationaux n'y prêtaient pas encore attention. C'est la raison pour laquelle ce discours a marqué.

Ce discours a été une prise de conscience. "Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas !" avait lancé jacques Chirac, "sur tous les continents, des signaux d'alerte s'allument." Le président français en avait appelé a la responsabilité internationale et notamment des pays riches. Avec Tony Blair, le premier ministre britannique de l'époque, il avait également émis l'idée d'une taxe sur les billets d'avion pour aider les pays pauvres, qui a servi finalement à fiancer le lutte contre le sida et le paludisme, et qui existe toujours.

Jacques Chirac a-t-il fait progresser l'écologie ?

Il n'a pas été un grand défenseur de l'environnement. L'année de son élection, en 1995, il disait de l'écologie que c'était un "passe-temps pour amateurs de pâquerettes." Il a longtemps défendu une agriculture exportatrice, qui à cette époque, utilisait beaucoup de produits chimiques. Il a soutenu le tout nucléaire, et en tant que maire de Paris a développé la voiture.

Quand il a été élu président, il avait des discours internationaux, très volontaristes, toujours très remarqués contre les gaz à effet de serre, surtout lors des G8. Dans ces sommets, c'est le seul chef d'État qui voulait rencontrer les manifestants et les ONG.

Mais il y a eu peu d'actes sur le plan intérieur. On retiendra, tout de même, en 2005, la charte de l'environnement et l'inscription du fameux principe de précaution dans la Constitution. Ce principe est régulièrement invoqué pour interdire des pesticides, des pratiques polluantes et dérange aujourd'hui certains secteurs économiques.