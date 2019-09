et Nicolas Barreiro

publié le 26/09/2019 à 19:44

L'ancien président de la République Jacques Chirac s'est éteint ce jeudi 26 septembre, un florilège de réactions et d'hommage pleuvent de toutes parts. "Quand on voit le feu d'artifice qui salue sa disparition, on peut se dire [...] comme il le disait lui-même, c'est en ne faisant rien qu'on devient populaire, c'était d'ailleurs une de ses phrases préférées", décrit Nicolas Domenach, journaliste politique.

Pour lui, Jacques Chirac avait quelque chose de plus que les autres, "on peut se dire aussi qu'on manque sacrément de personnalités unificatrices, il en était une par ses contradictions, qui sont multiples" explique-t-il. Il poursuit, "c'était bien un anti-européen, mais il a fait l'entrée dans l'euro, c'était un anti-libéral qui était libéral..."

Cette particularité, sa personnalité unique, le rendait ainsi plus proche de son peuple, "c'est là qu'il renvoie tous les Français à ces contradictions, c'était quelqu'un qui rêvait de quitter son milieu conservateur, d'où il venait. Il avait bravé son père en partant dans un cargo, en allant dans un bordel à Alger. Et en revenant ensuite, à la demande de son père il prend une baffe sur le quai", raconte-t-il.

"C'est toutes ces contradictions là qui le rendaient sympathique, car on est tous un peu comme ça. Tenté par l'aventure au loin, puis être des aventuriers de carte postale et à la fin on revient chez maman", conclut Nicolas Domenach.