et AFP

publié le 26/09/2019 à 20:36

Célèbre pour son franc-parler, pas toujours très diplomatique, Jacques Chirac aura distillé, durant sa longue carrière politique de nombreux discours et mots marquants.

Il y avait d'abord son côté solennel. Celui qui se déclarait en 1995, être le président de "tous les Français" aura été le premier homme occupant ce poste à reconnaître la collaboration entre la France et le régime Nazie.

Un côté rassembleur qui n'a pas toujours été une évidence pour les observateurs. En 1991, l'homme politique avait tenu des propos polémiques en parlant du "bruit et l'odeur" des familles d'immigrés. Une déclaration jugée raciste qu'il tentera de décoller de son image en se présentant 4 ans plus tard comme le candidat qui réparera les causes de "la fracture sociale".

Son altercation avec les services de sécurité israéliens, son discours de sortie du Val-de-Grâce, après son AVC en 2005 ... Autant de moments qui resteront dans l'imaginaire collectif des Français. Pas mal pour un homme qui déclarait au début de sa carrière que "la politique n'était pas une passion" pour lui.