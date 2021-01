publié le 05/01/2021 à 11:27

Leurs témoignages sont relativement rares, car elles sont souvent tenues au silence, à l'image de leurs conjoints. Elles, ce sont les femmes, les compagnes de militaires,qui vivent toute l'année dans l'angoisse d'une mauvaise nouvelle, alors que l'armée française a été durement éprouvée ces derniers jours.

C'est le cas de Maryline qui s'est confiée à RTL. Son compagnon s'est engagé au Sahel : "Il est là pour défendre son pays, pour aider d'autres pays alliés, mais de là à aller jusqu'à peut-être mourir, non je ne pense pas, non". Et quand elle voit que cinq militaires sont morts en mission en l'espace de six jours, cela ne fait que renforcer la peur quotidienne de Maryline : "J'ai peur que ce soit le mien, parce que j'ai une petite fille et j'ai peur de me retrouver toute seule, donc oui, s'il rentrait ce serait bien. Ça fait quand même un peu plus de huit ans et la violence devient de plus en plus forte", souligne-t-elle très émue.

"On perd beaucoup de nos militaires, c'est déchirant parce qu'on a des familles et qu'on aime nos hommes, nos maris, nos conjoints, et on se dit que ça peut nous arriver à nous à tout moment", déplore-t-elle avant de conclure : "tous les jours on attend des nouvelles, tous les jours on stress, on a peur. J'évite de répondre à des numéros que je ne connais pas, parce qu'on est un peu dans le déni en fait".