Islamisme radical : "Les politiques ont fermé les yeux", assure Philippe Val

publié le 18/10/2020 à 10:13

Après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie décapité près de son collège, c'est toute la France qui est dans l'effroi. "On a fait semblant de découvrir quelque chose, sur un problème massif depuis 20 ans", estime Philippe Val sur RTL ce dimanche 18 octobre.

Pour l'ancien directeur de "Charlie Hebdo", "on en a fini avec les loups solitaires". "Depuis 20 ans on alerte là-dessus, les politiques ont fermé les yeux", estime Philippe Val. Face aux attaques à la liberté d'expression et la montée de l'islam radical, "on n'a pas été laxiste, on a été volontairement aveugle", dénonce-t-il.

Il assure qu'Emmanuel Macron a été le premier à dénoncer officiellement et abordé le problème du séparatisme islamiste. "Le président Macron a été le premier à faire enfin un discours sur ce problème il y a quelques jours, mais ça fait 20 ans qu'on aurait dû faire ce discours", estime le journaliste.

On ne mesure pas le problème en France que pose l'islam politique, l'islam radical Philippe Val sur RTL. Partager la citation





Selon Philippe Val, "on ne mesure pas le problème en France que pose l'islam politique, l'islam radical". Il assure qu'en France, la liberté d'expression est menacée. "La liberté d'expression, nous ne pouvons plus nous en servir que sous protecion policière depuis des années, mais nous sommes quelques dizaines à être sous protection, il y a 900.000 professeurs en France", fait-il valoir.

C'est aujourd'hui la liberté d'enseigner qui a été ciblée. "Plus personne ne peut détourner les yeux car un professeur c'est le coeur de la République", estime-t-il. "On découvre que c'était (Samuel Paty ndlr) un très bon professeur, adoré de ses élèves", ajoute Philippe Val. "Tous ses élèves vont devoir vivre avec ça dans leur mémoire, toute leur vie", conclut-il.