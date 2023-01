Yves Calvi et Brigitte Macron

Si Brigitte Macron ne veut pas rentrer dans les débats sur la réforme des retraites, elle appelle à s'engager "pour les jeunes". Invitée de RTL ce mercredi 25 janvier, la Première dame a estimé qu'ils avaient "un rapport au monde du travail qui n'est pas forcément celui que moi j'avais, quand j'étais plus jeune. Ils ont d'autres valeurs".

Et Brigitte Macron d'assurer qu'elle "les écoute beaucoup", notamment lors de ses visites dans les régions et dans les hôpitaux qui accueillent de jeunes adultes. "Je pense, de là où je suis, qu'il faut leur assurer qu'ils auront une retraite", déclare celle qui est la marraine de l'opération Pièces Jaunes.

Ancienne professeure de lettres, Brigitte Macron assure qu'elle "respecte le ressenti" des enseignants qui manifestent actuellement contre la réforme des retraites reportant l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Certains confient qu'ils ne se voient pas continuer à travailler devant une salle de classe jusqu'à 67 ans, l'âge d'annulation de la décote. Sur RTL, Brigitte Macron explique qu'il "faut voir ce qu'il est possible" de faire.

Elle souligne, par ailleurs, que l'ensemble des Français qui se sont exprimés contre la réforme l'ont fait "sans violence". Un constat qu'elle tient à saluer, alors qu'une manifestation violente était l'une de ses plus "grandes inquiétudes". "Ce que je souhaite, c'est que les générations jeunes aient une retraite, je ne dis pas quelles [doivent être] les modalités, je n'en sais rien", détaille Brigitte Macron qui refuse de se positionner dans le débat - politique et social - du recul de l'âge légal de départ en retraite.

