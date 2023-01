Réforme des retraites : le projet présenté en Conseil des ministres ce lundi

En dépit des contestations et des mobilisations annoncées, le gouvernement semble déterminé à appliquer son calendrier et présentera son projet de réforme des retraites en Conseil des ministres ce lundi 23 janvier. Le tout sans rien céder sur les principales revendications des syndicats, qui entendent amplifier encore la mobilisation après un début massif et réussi jeudi 19 janvier, souligne l'AFP.

À l'issue de ce rendez-vous crucial pour le passage du texte, rejeté par une grande partie de Français, le ministre du Travail Olivier Dussopt s'adressera à la presse, accompagné du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Emmanuel Macron et son exécutif profitent de cet événement formel pour réaffirmer leur objectif : un débat parlementaire au pas de course pour une entrée en vigueur du projet contesté à l'été.

Le projet décrié sera ensuite présenté à l'Assemblée nationale, pour un délai d'examen de 50 jours, qui devrait débuter à compter de la réception des documents par la présidence de l'hémicycle, le 28 janvier pour un délai enclenché le 29 janvier - et devrait donc s'achever le 26 mars, estiment nos confrères de Libération. Les échanges en commissions pourraient donc débuter le 30 janvier, la veille de la prochaine mobilisation fixée le 31 janvier par les syndicats.



