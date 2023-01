Réforme des retraites : Elon Musk affirme son appui à la réforme d'Emmanuel Macron

Une fois de plus, Elon Musk se fait remarquer et s'invite dans un débat auquel il n'a pas été convié. Cette fois-ci, le milliardaire, propriétaire de Twitter, se fait le soutien d'Emmanuel Macron concernant la réforme des retraites. C'est sur son réseau social qu'Elon Musk s'est exprimé, en réponse à une vidéo présentant une foule de manifestants à Lyon le 19 janvier.



"Macron fait une chose difficile, mais juste", a-t-il écrit. "L'âge de la retraite à 62 ans a été fixé alors que l'espérance de vie était beaucoup plus courte. Il est impossible pour un petit nombre de travailleurs de faire vivre un nombre massif de retraités", finit-il par écrire, reprenant les mêmes arguments que le gouvernement d'Emmanuel Macron. Vu plus de 15 millions de fois et "aimé" 89.000 fois, le message a eu attiré de nombreux trolls et faux comptes.

Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron et que l'entrepreneur à la tête de Tesla font part d'une certaine proximité. Peu après le rachat de Twitter par Elon Musk, le président français avait assuré sur Twitter avoir eu "une discussion claire et sincère" avec Elon Musk concernant la transparence des "conditions d'utilisation" et sur le "renforcement significatif de la modération des contenus et protection de la liberté d'expression". De son côté Elon Musk avait écrit : "Ce fut un honneur de vous revoir. Nous nous réjouissons de nos projets passionnants en France !".

