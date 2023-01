Les infos de 6h - Réforme des retraites : "Ça concerne tout le monde", clame une manifestante à Paris

Il y a une bataille de chiffres autour de la mobilisation des jeunes, des étudiants. C'était hier à Paris, contre la réforme des retraites, à l'appel de la France insoumise. 150.000 personnes se sont déplacées pour les organisations de jeunes, 14.000 selon le cabinet indépendant Occurrence. Des jeunes et des parents étaient rassemblés tous ensemble contre le projet du gouvernement qui arrive demain en Conseil des ministres.

"Ma famille se bat", c'est ce qui est écrit à la bombe rouge sur la banderole que portent du côté droit Denise et Siam. Elles sont, toutes les deux, le regard fixe sur le côté gauche, là où se trouvent leurs enfants. "On est là pour les soutenir parce qu'ils se sentent concernés par leur avenir. Comme ils étaient avec nous jeudi. Là, c'est vraiment l'union de tout le peuple", explique la première.

"De toute façon, ça concerne tout le monde et ça concerne les parents. J'ai trois enfants et qu'est-ce que je laisse ? Qu'est-ce que j'aurais fait pour reprendre ce monde meilleur ? Oui, effectivement, ce sont des manifestations familiales où on n'est pas là pour casser, on est juste là pour faire entendre. C'est le peuple qui en a marre", lâche sa copine qui marche à côté d'elle.

"La France est riche, la France a de l'argent, mais on décide d'aller chercher auprès des travailleurs. Cette politique-là : stop ! Ma copine est infirmière, je sais très bien que son travail est extrêmement pénible. Il y a des gens qui ne sont pas heureux dans leur métier et leur demander de travailler deux ans de plus, c'est peut-être aussi les envoyer à l'hôpital, en dépression, au cimetière", clame un manifestant. "C'est une lutte sociale qu'on a acquis de travailler moins pour des très bonnes raisons et c'est un acquis qu'on veut garder, même pour une jeune génération comme la nôtre", poursuit-il.

