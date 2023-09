Vente des carburants à perte : comment la proposition d'Elisabeth Borne a tourné au fiasco

Sur l'autorisation de vendre du carburant à perte, le gouvernement persiste et signe. Pourtant, l'idée mise sur la table dimanche dernier par Élisabeth Borne a eu droit aujourd'hui à un enterrement en bonne et due forme et absolument tous les acteurs du dossier ont pris le temps de bien planter les clous dans le cercueil.

Ce matin, à l'Assemblée, les distributeurs Carrefour, Système U, Leclerc et Les Mousquetaires ont dit non sans prendre de pincettes. "On ne va pas utiliser cette possibilité-là, car si on le fait, on va augmenter le prix des pâtes. On n'est pas complètement cinglés", assure un représentant. Lundi soir, les pétroliers ont également paru effarés, le patron de Total a haussé les épaules en soupirant : "un peu de bon sens, voyons !".

Personne ne veut donc vendre à perte. Pourtant, dimanche, sur RTL, le porte-parole Olivier Véran annonçait sur RTL : "Ce que propose la Première ministre est pragmatique. On parle quasiment d'un demi-euro, potentiellement, de moins par litre". On est donc passé de 50 centimes d'euros à rien du tout en quelques jours. Au sein de l'exécutif, on estime que ce n'est "ni fait, ni à faire", en accusant Matignon d'avoir sorti l'idée d son chapeau sans consulter grand monde. Cette vente à perte devait figurer dans une loi, on se demande aujourd'hui si cela vaut le coup de la voter.