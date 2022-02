INVITÉ RTL - Patrice Leconte confie "son rêve" d'avoir pu travailler avec Gérard Depardieu

L’un des plus grands cinéastes français s’attaque au mythique commissaire de George Simenon : mercredi dans les salles, c’est la sortie de Maigret de Patrice Leconte avec dans le rôle-titre un grand Gérard Depardieu. C’est la première fois que les deux hommes collaborent. Un "rêve" pour le réalisateur. "J’avais envie depuis longtemps qu’il y ait une jolie occasion de travailler ensemble", confie-t-il.

Patrice Leconte est et restera l’homme qui a créé les Bronzés ! Immense succès, au cinéma et à la télévision. Il avoue ne pas trop aimer revoir ses propres films mais la dernière fois que les Bronzés ont été rediffusés, il a regardé et a trouvé ça "très bidonnant".

Après la pandémie qui a malmené le cinéma, Patrice Leconte explique avoir une crainte : "que les partenaires financiers deviennent frileux, alors que le cinéma devrait plus faire confiance à l’innovation. On est là pour fabriquer des prototypes", explique-t-il.

La 48e cérémonie des César se tiendra vendredi prochain

Vendredi prochain, il sera devant le poste pour regarder les César : "J’adore regarder les César sur mon canapé. Ce qui m’ennuie c’est que les gens qui ont la chance de recevoir un César n’ait pas préparé un petit truc un peu rigolo".

Alors que le mouvement MeToo fête ses 5 ans cette année, il estime que "la libération de la parole de la femme est indispensable mais il y a des excès. Pour l’instant on est dans l’archi-prudence qui est peut-être un peu sclérosante".