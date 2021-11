INVITÉE RTL - "Le couple Macron, c'est l'inverse de #MeToo", explique Gaël Tchakaloff

Dans son nouveau livre, Tant qu'on est tous les deux (Flammarion), l'écrivaine Gaël Tchakaloff se penche sur un couple au sommet de l'État : Brigitte et Emmanuel Macron. Un ouvrage elle retrace la relation entre le président et la Première dame, avec plusieurs témoignages de proches dont la mère d'Emmanuel Macron.

"Leur histoire, c'est l'inverse de ce que nous dicte la société moderne, de #Metoo, du consentement, de l'emprise. C'est celle d'un jeune homme post-adolescent qui rencontre sa professeur de théâtre", raconte-t-elle lors du Journal Inattendu sur RTL ce samedi 27 novembre.



Le couple se rencontre alors qu'Emmanuel Macron est un élève du lycée où on enseigne Brigitte Trogneux. Arrive alors un "coup de foudre qui sera non-consommé pendant plusieurs années", assure Gaël Tchakaloff. Leur relation se forme ensuite "envers et contre tous", et notamment "leurs familles" et la "bourgeoisie provinciale" d'Amiens qui voyait cette union d'un mauvais oeil.