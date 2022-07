INVITÉ RTL - "On apprend de ses fautes", dit Hugo Duminil-Copin, mathématicien et médaille Fields 2022

C'est une fierté française. À 37 ans, Hugo Duminil-Copin, professeur à l'Institut des Hautes Etudes Scientifiques de Paris-Saclay et à Genève, a reçu la prestigieuse médaille Fields, l'équivalent d'un prix Nobel des mathématiques, pour ses travaux sur les probabilités appliquées à la physique statistique.

Invité de RTL Soir ce jeudi 7 juillet, le mathématicien loue les vertus de "l'erreur" dans l'apprentissage des sciences et regrette "la façon dont on apprend les maths" aujourd'hui. "Un point par exemple qui me marque énormément, c'est le statut de l'erreur dans l'éducation en mathématiques : l'erreur c'est catastrophique, c'est vraiment la pire chose qu'on puisse imaginer", observe-t-il.

"Si vous pensez à un footballeur qui apprend à jongler, je pense que tous nos enfants sont d'accord pour dire qu'ils ne sont jamais arrivés à faire 100 jongles du premier coup, la première fois où ils ont essayé", estime le trentenaire.

"On apprend de ces fautes"

"On essaie puis on fait des fautes et on apprend de ses fautes", poursuit-il. "C'est la même chose en mathématiques. Je trouve qu'on ne laisse pas assez le temps aux enfants de se tromper, de se dire que c'est pas grave de se tromper, de comprendre de leurs erreurs etc...".

Pour le mathématicien français, c'est justement "ce processus-là qui est agréable dans l'apprentissage. C'est un processus qui parfois, je trouve, est un peu absent pour les mathématiques. On a un peu l'impression qu'on doit savoir tout de suite ou alors c'est qu'on est nul", déplore-t-il.

