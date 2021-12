INVITÉ RTL - Noël : les recettes de Joseph Viola pour des amuses-bouches simples et savoureux

Un grand chef Lyonnais nous livre ce vendredi 24 décembre de bonnes idées de recettes à l'approche de Noël. Emblème de "la cuisine canaille", Joseph Viola, meilleur ouvrier de France à la tête de trois bouchons lyonnais, répond à nos auditeurs et donne des idées originales pour un apéro simple et savoureux.

Pour réaliser un tartare de Saint-Jacques, le chef nous conseille d'y ajouter un peu de mangue, de citron vert et de l'huile de noisette, explique-t-il. "Un accord parfait, assure Joseph Violat. "C'est rapide à faire et très bon".

"On peut aussi faire une crème de chou-fleur avec une râpée de truffes", pour rentrer dans les festivités. Pour ce faire, mettre dans une casserole de l'huile pour blanchir le chou-fleur pendant 30 secondes. Ensuite, il faut le retirer, puis prenez un peu de crème et de lait pour cuisiner le chou-fleur dans ce mélange. Assaisonnez de sel et de poivre et laissez jusqu'à ce que le chou-fleur soit très cuit pour obtenir un mélange onctueux.

Pour les huîtres, un plat incontournable en cette période de fin d'année, le grand chef lyonnais recommande de choisir un fruit exotique comme la mangue. "Vous pouvez en faire une purée en y ajoutant une huile d'olive pas trop forte", détaille-t-il. Quand la préparation est prête, "ajoutez deux ou trois gouttes" de celle-ci "sur vos huîtres" pour épater vos convives.