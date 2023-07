Ali Rabeh a tenté de calmer les jeunes en colère après la mort de Nahel mardi 27 juin à Nanterre. En vain. Les violences ont émaillé sa ville dans la nuit du 29 au 30 juin, avec de multiples dégâts sur la voirie et dans quelques commerces.

"L'enjeu est d'être capable de chercher les causes qui justifient ces débordements de violence et comment peut-on en sortir. Les élus locaux, en particulier les maires de banlieue, sommes démunis quand l'explosion est sous nos yeux", a expliqué le maire de Trappes à RTL.

Et de poursuivre : "On se sent impuissants, mais on n'est pas surpris. Le gouvernement actuel, le président de la République en particulier, avait été alerté il y a un mois à peine par une trentaine de maires qui avaient signé une tribune pour dire que les quartiers étaient au bord de l'explosion et qu'il fallait un plan vital pour les banlieues."

"Il y a deux ans, le maire de la Courneuve disait que tous les ingrédients étaient là et qu'il suffisait d'une étincelle pour que cela explose. Nous y sommes et c'est un éternel recommencement", déplore Ali Rabeh.

