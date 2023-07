Émeutes : pour Jordan Bardella, Emmanuel Macron a "une lourde responsabilité"

Pour Jordan Bardella, Emmanuel Macron porte une "très lourde responsabilité" dans les émeutes qui enflamment de nombreuses villes et quartiers sensibles de France, depuis la mort du jeune Nahel. "Quand on affaiblit les moyens alloués aux forces de l’ordre, quand on mène une politique pénale toujours plus laxiste, quand on conduit une politique d’immigration qui fait que quatre millions d’étrangers ont obtenu un titre de séjour légal depuis 2005, alors on est responsables. Et on a une responsabilité très lourde dans la situation de guerre civile qu’on connaît dans un certain nombre de territoires", a jugé le président du Rassemblement national, dimanche dans le Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI.

Jordan Bardella a également accusé Emmanuel Macron de ne pas assez soutenir les policiers. "Nous sommes face à des gens qui veulent tuer du flic. Beaucoup de policiers ne se sentent pas soutenus par la hiérarchie", a-t-il d'abord déploré. "Le président de la République a eu pendant de très nombreuses années des discours extrêmement ambigus à l’égard du soutien aux forces de l’ordre. On peut mobiliser dans les heures qui suivent une crise, mobiliser l’ensemble des forces de sécurité intérieure", a estimé le président du RN.

Le parti d'extrême droite a, tout comme une partie de la droite, appelé le gouvernement à un tour de vis sécuritaire face aux émeutes. Marine Le Pen a estimé vendredi qu'il n'y avait "pas d'autre solution immédiate" que des "couvre-feux sectoriels" et, en cas d'aggravation de la situation, une "déclaration de l'état d'urgence".

