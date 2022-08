Vous êtes peut-être en train de préparer votre barbecue ou de faire mariner vos côtelettes ? Oui, mais voilà, vous êtes allés au supermarché. Et pas un pot de moutarde en rayon. Cette pénurie prend racine outre-Atlantique. 80 % des graines de moutarde dont nous avons besoin viennent du Canada.

Et à cause d'une sécheresse l'an dernier, la récolte canadienne s'est effondrée. Sans graines, les industriels français n'arrivent plus à produire. Les Français consomment en moyenne un kilo par an et par habitant. Les géants comme Amora ou Maille n'arrivent plus à produire.

Marc Désarménien, directeur général de la moutarderie Fallot, possède une entreprise installée à Beaune, en Côte d'Or, berceau de la moutarde bourguignonne. Il explique qu'il travers cette crise "d'une façon plutôt difficile parce qu'effectivement, nous avons des demandes considérables venant de nos fidèles clients, vu qu'il n'y a plus du tout de moutarde sur le marché."

Augmenter la production française

Avec son entreprise, il "participe à un programme de relance de la culture de graines de moutarde en Bourgogne depuis maintenant plus de 30 ans et depuis quelques années, nous commandons un certain volume de production bourguignonne. Depuis deux ans, nous sommes à 100 % en graines de moutarde de Bourgogne et c'est ce qui nous permet effectivement de ne pas être en rupture au niveau de la graine de moutarde", rappelle-t-il.

"Il est urgent et qu'effectivement l'ensemble de la profession augmente un peu son quota de graines régionales comme nous nous l'avons fait à 100 %", explique-t-il. Pour lui, cette crise va "rebattre les cartes".

Quant à une baisse rapide des prix des pots de moutard, il n'y croit pas, "il y a également toute la part emballage et cette part emballage augmente et progresse énormément, liée au coût de l'énergie également puisque pour fabriquer du verre, il faut beaucoup d'énergie", avant de finir, "malheureusement, les prix risquent de continuer à augmenter."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info