Pénurie de moutarde : quand pourra-t-on en retrouver dans les rayons ?

Pour les Français, avoir un pot de moutarde dans son frigo est indispensable afin d'accompagner un barbecue, assaisonner une vinaigrette, faire une mayonnaise ... Pourtant, il est de plus en plus difficile de trouver ces petits pots jaunes dans les supermarchés, ou du moins, à un prix raisonnable.

Cette pénurie a plusieurs causes. Tout d'abord, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le pays de la moutarde de Dijon ne produit qu'une infime partie des graines de moutardes qu'il utilise et transforme. Ensuite, 80% d'entre elles viennent en fait du Canada, qui a connu un dôme de chaleur en 2021, impactant les cultures, dont celles de graines de moutarde. Selon les lois du marché, ce produit étant plus rare, il est plus cher, et il y en a moins dans les magasins.

Une autre partie des graines importées en France viennent de Russie et d'Ukraine. Le contexte géopolitique actuel ne permet donc pas une livraison normale des graines de moutarde.

Il faudra s'armer de patience avant que la situation ne revienne à la normale. En effet, Luc Vandermaesen, président de l'Association Moutarde de Bourgogne, s'est confié au Monde : "Je crains que cela ne prenne encore un peu de temps avant de pouvoir se réapprovisionner. Ça sera tendu jusqu'en 2024".

