Coronavirus : les vaccins sont-ils efficaces contre les nouveaux variants du virus ?

"La vaccination est l’une de nos meilleures armes face au Covid", tweetait le 23 juin dernier la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon. Quelques jours plus tard, elle évoquait sur RTL "l'arme du vaccin", alors que seules 25% des personnes éligibles à la deuxième dose de rappel l'ont déjà reçue.

Même si le virus a muté et donné naissance à des variants (Omicron) et des sous-variants (BA.4 et BA.5) actuellement majoritaires dans le pays, les doses de vaccin contre le Covid-19 à ARN messager sont basées sur la souche originelle du SARS-CoV-2. Ces vaccins sont donc moins adaptés pour lutter contre les nouveaux sous-variants d'Omicron, réputés plus transmissibles. Il est tout à fait possible d'être positif au Covid-19 avec un schéma vaccinal complet car "les vaccins ne sont jamais efficaces à 100 %", précise le ministère.

Mais, le principal intérêt du vaccin consiste à réduire le risque de formes graves du virus. Fin janvier, lors du pic des contaminations depuis le début de l'épidémie, le ministère de la Santé se montrait rassurant : "Les vaccins de type ARN ont une grande efficacité pour la protection des formes sévères et graves (de l’ordre de 90 %), en particulier après une 3e dose/rappel, notamment vis-à-vis du variant Omicron, selon l’avis du Conseil scientifique du 19 janvier 2022".

C'est pourquoi, les plus de 60 ans et les immunodéprimés sont invités à recevoir une seconde dose de rappel pour limiter l'augmentation de "patients Covid" à l'hôpital.

Des nouveaux vaccins à l'automne

"Si tout va bien, nous disposerons de quatre nouveaux vaccins à l’automne. Grâce à leur spectre d’induction de réponse immune plus large, ils devraient réduire le risque d’une vague importante générée par un nouveau variant", a déclaré Alain Fischer, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, au Journal du Dimanche.



Pfizer et Moderna ont mis en place des vaccins dits bivalents - efficaces contre la souche originelle du virus et le variant Omicron. Une dose de ces vaccins permettrait de multiplier de 10 à 20 fois les anticorps contre le sous-variant BA.1. Des niveaux trois fois plus bas contre BA.4 et BA.5, rapportent nos confrères du Parisien. Ces nouveaux vaccins pourraient être validés à l'automne.

