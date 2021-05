Raphaël Enthoven un jour ministre ? "Je ne sais pas", confie-t-il sur RTL

publié le 26/05/2021 à 19:41

Connu pour ses essais philosophiques, Raphaël Enthoven revient dans l'actualité littéraire avec une pièce de théâtre d'un genre particulier : dans L'École des dames, il parodie la célèbre pièce de Molière, L'École des femmes, offrant une "version 2021" dans laquelle on parle Instagram et SMS, en alexandrins tout de même.

L'époque actuelle "l'intéresse", elle n'est "ni mieux, ni pire qu'avant", confie-t-il à RTL Soir. "Tourner le dos à notre époque au motif que c’était mieux avant, c'est une facilité, un confort", estime-t-il. Cela ne l'empêche pas d'être un opposant aux thèses néo-féministes et antiracistes, par exemple, lui préférant une vision "universaliste". "À la seconde où j'ai compris que ce que je tenais pour acquis, c'est-à-dire la laïcité, l’égalité, l'universalité, étaient en réalité accusés du pire, je me suis aperçu qu’il me fallait défendre ce qui me semblait évident", explique cet utilisateur "compulsif" de Twitter.

Pourrait-il toutefois descendre dans l'arène politique pour défendre cette République dont "il est amoureux" ? Pas impossible mais peu probable, selon lui. "Je ne crois pas, je ne sais pas" répond-il quand on lui demande ce qu'il dirait si on lui proposait un poste de ministre. "Je ne me suis jamais posé la question, je suis libre de dire ce que je veux. Si j'étais ministre, on pourrait m'opposer la moitié de mes paroles et je ne sais pas si c’est souhaitable".